Валютний ринок в умовах війни: 33-й день

У понеділок робота міжбанківського﻿ валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 24 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс порівняно з попереднім днем і склав 155,07 млн доларів, з них операцій у доларі США пройшло лише на 54,20 млн доларів. За даними Нацбанку, обсяг заявок на купівлю, як і попереднього дня, у 1,5 раза перевищив обсяг на продаж.

Основними покупцями валюти традиційно виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту. Основні покупки зараз – паливо та насіння для посівної, яка стартувала в 11 областях України.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 28 березня зріс на 8167,2 млн. і склав 53170,6 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку в понеділок зберігається тенденція звуження спреду між покупкою та продажем готівкового «американця». При цьому цінник на вихідних та в понеділок виріс порівняно з минулою п'ятницею. Так, у столиці долар купують за 31,50-32,30 гривень, продають по 32,90-33,40 гривень. Попит та пропозиція врівноважують одне одного. В обласних центрах курси залишаються більш-менш на колишніх рівнях. У Вінниці долар сьогодні продають по 32,90 гривні, у Черкасах – по 33 гривні, у Полтаві – по 34 гривні.

Євро на FOREX у понеділок 28 березня подешевшало до американського долара і опустилося до позначки 1,0944 долара. Зберігається перспектива подальшого ослаблення євровалюти. Готівкове євро у столиці купують по 35,50-35,80 гривень, продають здебільшого по 37,30-37,50 гривень. Дешевші пропозиції трапляються, але, як правило, їх миттєво розбирають.

Криптовалюта №1 «біткойн» у понеділок подолала рівень 45000 $ за монету і досягла 47650 $ за один біткойн. Подолання рівня 45000, на думку аналітиків, відкриває біткойну дорогу до цін у районі 52000-55000 $ за 1BTC.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.