Заборона публікації інтерв'ю Зеленського в РФ: у Кремлі заявили, що "не бояться"

Прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що Кремль нібито "не боїться" публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського попри те, що Роскомнагляд заборонив виданням його публікацію.﻿ Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

За його словами, "Роскомнагляд оцінюватиме зміст цього інтерв'ю щодо відповідності" законодавству Росії.

Пєсков додав, що Росія нібито "не боїться" заяв Зеленського, проте "є чинні закони, і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів" .

У неділю, 27 березня, Володимир Зеленський дав інтерв'ю кільком російським журналістам — "тим із них, хто може дозволити собі казати правду" , як зазначив пізніше сам президент України.