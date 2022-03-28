Облрада: у Генічеську почали давати на руки рублі

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями. Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє Українська правда.

"Після складання списків минулого тижня почалися реальні виплати 10 000 рублів у﻿ Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, у яких пенсіонери відразу змінюють рублі на гривні. Нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами і нічого у них не брати – це прискорить нашу перемогу" , - написав Хлань.

Як пише місцеве видання МОСТ, у магазинах міста приймати російську валюту відмовляються. За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів становлять трохи більше ніж 100 доларів США.

Хлань також повідомив, що 27 березня в Генічеську нібито "висадили у повітря військкомат, де базувалися окупанти".