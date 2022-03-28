Шольц: НАТО готує радикальні заходи на випадок хіматак з боку РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації. Проте Альянс не буде брати участі у війні в Україні. ﻿Про це йдеться у заяві канцлера, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як передає CNN, Шольц знову зазначив, що НАТО не буде частиною війни в Україні. Проте Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю. Канцер Німеччини закликав російських військових не йти на такий крок.

Раніше у Білому домі заявили, що Росія може здійснити напад на одну з країн НАТО.