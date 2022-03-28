G7 відкинули вимоги Путіна платити за газ у рублях
Країни Великої сімки домовилися відхилити вимогу Росії платити за імпорт її енергоносіїв у рублях. Про це розповів журналістам німецький міністр економіки та проблем клімату Роберт Хабек після онлайн-зустрічі міністрів G7, повідомляє Новое время.
Як пише Washington Post, за його словами, «усі міністри Великої сімки повністю згодні з тим, що це одностороннє та явне порушення існуючих контрактів». Хабек додав, що «платежі в рублях неприйнятні, і ми закликатимемо компанії не виконувати вимогу [російського диктатора Володимира] Путіна».
Відповідаючи на питання про можливе зупинення постачання газу з Росії, міністр заявив, що країни Великої сімки «готові до всіх сценаріїв», пише Der Spiegel. Міністр заявив, що Путін намагається розколоти міжнародне співтовариство.
"Нас не вдасться розділити", — наголосив Хабек.
Путін доручив уряду, Центральному банку Росії та Газпрому до 31 березня перевести розрахунки за газ у рублі.
Раніше сьогодні, відповідаючи на запитання, чи може Росія зупинити постачання газу через відмову європейських країн платити в рублях, спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив:
«Ми явно не збираємося постачати газ безкоштовно».
Він припустив, що РФ почне продавати нафту до Південно-Східної Азії, якщо Європа відмовиться від закупівлі російської сировини. Прес-секретар Путіна зазначив, що Росія поки не знає, яких саме заходів вживе, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях.