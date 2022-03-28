Розвідка: РФ у квітні почне проводити приховану мобілізацію
У квітні Росія розпочне проводити приховану мобілізацію за програмою БАРС-2021 (бойовий армійський резерв країни), повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Новое время.
За даними відомства, мобілізацію проводитимуть одночасно з плановим призовом на термінову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, які прибувають до військкоматів.
"Ці резервісти будуть надалі направлятися для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України", - додали у розвідці.
Росія також планує під прикриттям програми залучити до бойових дій в Україні ув'язнених. Йдеться про 100 злочинців, які утримуються в колонії Чернокозово (Чеченська республіка), вони вже готуються до відправки в Україну.
Усі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, поширення наркотиків). Засудженим, які отримали терміни за політичними статтями (екстремізм, тероризм), такі угоди не пропонуються.
"Тим, хто погодився, обіцяно повну амністію у разі повернення живими після участі в бойових діях. Примітно, що таким мобілізованим не дозволяють бачитись з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні", - резюмували у ГУР МО.