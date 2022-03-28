Розвідка: РФ у квітні почне проводити приховану мобілізацію

У квітні Росія розпочне проводити приховану мобілізацію за програмою БАРС-2021 (бойовий армійський резерв країни), повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Новое время.

За даними﻿ відомства, мобілізацію проводитимуть одночасно з плановим призовом на термінову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, які прибувають до військкоматів.

"Ці резервісти будуть надалі направлятися для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України" , - додали у розвідці.

Росія також планує під прикриттям програми залучити до бойових дій в Україні ув'язнених. Йдеться про 100 злочинців, які утримуються в колонії Чернокозово (Чеченська республіка), вони вже готуються до відправки в Україну.

Усі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, поширення наркотиків). Засудженим, які отримали терміни за політичними статтями (екстремізм, тероризм), такі угоди не пропонуються.