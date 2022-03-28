Венедіктова: злочини РФ у Маріуполі можуть кваліфікувати як геноцид

Генпрокурор Ірина Венедіктова не виключає кваліфікацію злочинів окупантів у Маріуполі як геноциду, повідомляє УНІАН.

"Те, що відбувається в Маріуполі, це вже не воєнні злочини… Війна має правила, а тут вже поза всякими правилами. Я дивлюся на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду, коли ціле місто перебуває в заручниках. Де люди перебувають без води, без їжі, без тепла. Де немає можливості виїхати. Де колони, які намагаються виїхати, розстрілюють. Де знищується, і про це зазначив міністр держави-агресора Лавров…, пологовий будинок" , - зазначила вона на брифінгу.

Генпрокурор наголосила, що з Маріуполя депортували дорослих і дітей.

У зв'язку з цим правоохоронці відкрили дві справи щодо депортації.

"Окрема велика – про депортацію з України та окрема – про депортацію дітей. Понад дві тисячі дітей депортували тільки з Маріуполя. Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається" , - додала Венедіктова.

Вона наголосила, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну як державу, а український народ – як націю.