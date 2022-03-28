Зеленський назвав неприйнятні компроміси між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не піде на компроміси з Росією, які можуть призвести до розпаду країни, повідомляє Новое время.

"Можливо, якісь компроміси, які не загрожуватимуть нашому фізичному виживанню, буде зроблено для порятунку життів тисяч людей. Щодо компромісів, які можуть призвести до розпаду країни, тих, які пропонує, точніше, вимагає Путін у формі ультиматуму — ми ніколи не підемо на них. Ніколи" , — наголосив глава держави в інтерв'ю The Economist.

Відповідаючи на запитання, що таке перемога, Зеленський сказав, що це можливість врятувати якнайбільше життів.

"Ми віримо в перемогу. Ні в що інше повірити неможливо. Ми обов’язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу… Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів. Так, врятувати якнайбільше життів, адже без цього все було б безглуздим. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, як довго триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста" , — додав президент.

Росія і Україна провели три зустрічі на території Білорусі — 28 лютого, 4 та 7 березня. Після цього переговори перейшли в дистанційний формат.

Новий раунд переговорів між Україною та країною-агресором може розпочатися вже з 10-ї ранку вівторка, 29 березня. Раніше голова фракції Слуга народу, член української делегації Давид Арахамія анонсував новий раунд переговорів на 28−30 березня в Туреччині.

Україна на переговорах не погодиться на російські ультиматуми і не піде на поступки з ключових питань, наголошують представники Офісу президента. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та своїй територіальної цілісності.