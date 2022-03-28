"Дія" відновила реєстрацію юросіб та ФОП
В Україні відновили реєстрацію бізнесу на порталі "Дія", процес займає всього 10 хвилин. Про це заявив пресцентр Міністерства цифрової трансформації, повідомляє UBR.
Робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який відключили на початку війни через безпеку, знову відновлено. Щоб відкрити ФОП у "Дії", потрібно:
- перейти за посиланням та авторизуватися;
- заповнити онлайн-форму;
- перевірити та підтвердити дані електронним підписом.
Після цього заяву направлять до Реєстру для реєстрації без участі державного реєстратора.
"Це займає 10 хвилин, і далі ваша заява автоматично надходить до реєстру фізосіб-підприємців, обробка займає менш як 2 секунди", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Результат послуги можна переглянути у кабінеті громадянина на порталі "Дія".
Раніше "фопам" повернули можливість сплачувати податки у "Дії". До цього послуга не працювала через відключений реєстр.