Мер: Ірпінь звільнено від російських окупантів

Українські захисники звільнили Ірпінь Київської області від російських окупантів. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин, повідомляє Новое время.

"Сьогодні Ірпінь звільнено, зараз відбувається зачистка" , — заявив мер і подякував військовослужбовцям ЗСУ, територіальній обороні, Нацполіції та Головному управлінню розвідки.

За словами Маркушина, повертатися в Ірпінь поки небезпечно, українські захисники зараз закріплюються на нових рубежах.