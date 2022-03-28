Мер: Ірпінь звільнено від російських окупантів
Українські захисники звільнили Ірпінь Київської області від російських окупантів. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин, повідомляє Новое время.
"Сьогодні Ірпінь звільнено, зараз відбувається зачистка", — заявив мер і подякував військовослужбовцям ЗСУ, територіальній обороні, Нацполіції та Головному управлінню розвідки.
За словами Маркушина, повертатися в Ірпінь поки небезпечно, українські захисники зараз закріплюються на нових рубежах.
"Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і будемо мужньо його захищати", - наголосив він.