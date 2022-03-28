Макрон планує обговорити з Путіним Маріуполь

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче знову переговорити з главою РФ Володимиром Путіним. Темою розмови стане гуманітарна катастрофа в Маріуполі, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як передають французькі медіа, відповідну заяву французький лідер зробив під час передвиборчої поїздки в Діжон.

"Сьогодні з боку Росії ми спостерігаємо недотримання міжнародного гуманітарного права, яке недоторканне навіть під час війни. Ми засудили таке ставлення, і в найближчі дні я маю намір поговорити з президентом Путіним" , - заявив Макрон.

Раніше Макрон повідомив, що разом з Туреччиною і Грецією хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя.