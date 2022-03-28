Ощадбанк почав видавати соцвиплати без прив'язки до місця реєстрації

Відтепер усі соціальні виплати можна отримати в Ощадбанку незалежно від того, де громадяни отримували їх раніше. Про це йдеться у заяві банку, повідомляє Новое время.

Зазначається, якщо клієнт переїхав і поруч немає відділення Укрпошти, всі соціальні виплати можна отримати в банку незалежно від місця реєстрації та проживання.

Для отримання соціальних виплат потрібно мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та пенсійне посвідчення (за наявності).

Ті особи, яким виплати надходять на карту Ощада, отримуватимуть їх, як і раніше, — безготівковим перерахуванням.

Раніше повідомлялося, що станом на 22 березня Укрпошта дала 80% пенсій за березень.