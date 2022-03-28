Кабмін прирівняв шоломи та бронежилети до гумдопомоги

Уряд ухвалив новий порядок ввезення бронежилетів, шоломів та інших матеріальних засобів для потреб Збройних Сил України. ﻿Їх прирівняли до гуманітарної допомоги. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє ЮрЛіга.

Верещук﻿ нагадала, що з початком війни до Кабінету Міністрів почастішали звернення від волонтерів, які доставляють із-за кордону для потреб Збройних Сил сучасну амуніцію, засоби захисту та інші вкрай необхідні матеріальні засоби. Чинний порядок їх ввезення значно сповільнював цей процес.

"Тому Уряд прийняв зміни до постанови «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Ми прирівняли бронежилети і шоломи до гуманітарної допомоги. Тепер для їх провезення через кордон необхідна буде лише декларація" , - розповіла Ірина Верещук.

Відповідна постанова від 26 березня 2022 року № 362 набрала чинності 27 березня.

Зміни до постанови значно спрощують ввезення таких товарів:

пластини для бронежилетів;

переносні радіостанції нецивільного призначення;

безпілотні літальні апарати;

квадрокоптери нецивільного призначення;

біноклі;

оптичні труби;

монокуляри нецивільного призначення;

коліматорні приціли;

оптичні приціли;

тепловізори;

прилади нічного бачення.

«Тепер для перевезення цих товарів необхідний лише гарантійний лист кінцевого користувача. Тільки ввозимо і допомагаємо!» - резюмувала віце-прем'єр-міністр.