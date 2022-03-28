Глава розвідки: Україна має агентурну мережу у Кремлі

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна має свою агентуру в Росії, включаючи джерела в Кремлі, і отримує велику кількість інформації про наміри окупанта, повідомляє Українська правда.

"Наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує Буданов, дають глибоке розуміння військових планів Росії" , - заявив Буданов в інтерв’ю Coffee or Die.

За словами головного розвідника, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.