Глава розвідки: Україна має агентурну мережу у Кремлі
Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна має свою агентуру в Росії, включаючи джерела в Кремлі, і отримує велику кількість інформації про наміри окупанта, повідомляє Українська правда.
"Наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує Буданов, дають глибоке розуміння військових планів Росії", - заявив Буданов в інтерв’ю Coffee or Die.
За словами головного розвідника, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.
"Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці. Так, крім інформації про російських військових, Україна змогла дуже добре побачити обіг російських грошей. Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння", - додав очільник української розвідки.