Посольство Вірменії заперечує інформацію ЗМІ про передачу РФ військових літаків

Посольство Вірменії заперечує інформацію ЗМІ про передачу РФ військових літаків

Посольство Вірменії спростувало повідомлення турецьких ЗМІ про передачу Єреваном Росії літаків Су-30 для війни в Україні, повідомляє Новое время.

Інформацію про передачу Вірменією Росії чотирьох літаків Су-30 розповсюдив раніше турецький телеканал Haber Global із посиланням на дані розвідки.

"Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків СУ-30 не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні пресслужби посольства у Facebook.

За даними низки західних ЗМІ та військових експертів, Росія перекинула частину своїх військових, які виконували ролі «миротворців» у Нагірному Карабаху на територію України.

24 березня вірменські ЗМІ повідомили, що у Нагірному Карабаху відновилися бойові дії внаслідок настання Збройних сил Азербайджану.

Новини

Популярні теми форуму

analytics