Посольство Вірменії заперечує інформацію ЗМІ про передачу РФ військових літаків

Посольство Вірменії спростувало повідомлення турецьких ЗМІ про передачу Єреваном Росії літаків Су-30 для війни в Україні, повідомляє Новое время.

Інформацію про передачу Вірменією Росії чотирьох літаків Су-30 розповсюдив раніше турецький телеканал Haber Global із посиланням на дані розвідки.

"Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків СУ-30 не відповідає дійсності" , - йдеться у повідомленні пресслужби посольства у Facebook.

За даними низки західних ЗМІ та військових експертів, Росія перекинула частину своїх військових, які виконували ролі «миротворців» у Нагірному Карабаху на територію України.

24 березня вірменські ЗМІ повідомили, що у Нагірному Карабаху відновилися бойові дії внаслідок настання Збройних сил Азербайджану.