Венедиктова підтвердила використання РФ касетних снарядів

Генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила використання Росією заборонених касетних снарядів у Херсонській та Одеській областях, у Києві правоохоронці збирають докази, повідомляє Українська правда.

"Я б не говорила (щодо застосування забороненого озброєння у Києві – ред.), поки ми не маємо конкретних доказів. Але що стосується інших регіонів, ми маємо докази. Ми маємо докази в Одеській області, в Херсонській області, де застосовувалися касетні снаряди" , - розповіла генпрокурор на брифінгу.

Венедіктова зазначила, що прокуратура має інформацію про застосування іншої забороненої зброї, зокрема завдяки роботі журналістів. Але вона може про це заявляти, лише коли має доказову базу: "або осколки чогось, або експертизу ґрунту, коли я точно розумію, що я потім з цим прийду в суд".