Bellingcat: трьох учасників переговорів України та РФ могли отруїти хімзброєю

Журналісти Bellingcat стверджують, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із них нібито став російський олігарх Роман Абрамович, повідомляє Новое время.

За даними Bellingcat, йдеться про переговори, що проходили в ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Журналісти стверджують, що можуть підтвердити цю інформацію.

У Bellingcat повідомляють, що Абрамович та ще один російський підприємець брали участь у переговорах разом з українським народним депутатом Рустемом Умеровим. Переговори 3 березня закінчились близько 22:00.

"Пізніше тієї ж ночі троє членів переговорної групи пішли в квартиру в Києві і відчули перші симптоми, серед яких - запалення очей і шкіри та пронизливий біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку" , - заявили розслідувачі.

За інформацією Bellingcat, наступного дня група перемовників виїхала з Києва до Львова, звідти — до Польщі і потім до Стамбула для продовження неформальних переговорів з російською стороною. Розслідувача Bellingcat попросили допомогти з проведенням експертизи експертами з хімічної зброї.

Експерти дійшли висновку, що симптоми, найімовірніше, є наслідком отруєння невстановленою хімічною зброєю. Менш ймовірна гіпотеза - наслідки мікрохвильового випромінювання. Повідомляється, що симптоми поступово зникали протягом наступного тижня.

«Симптоми найбільше відповідали варіантам порфірину, органофосфатів або біциклічних речовин. Остаточно встановити [причину] було неможливо через відсутність спеціалізованого лабораторного обладнання поруч із постраждалими. Експерти заявили, що дозування і токсину, який використовувався, ймовірно, було недостатньо, щоб завдати небезпечної для життя шкоди, і, швидше за все, метою було налякати жертв, а не завдати незворотної шкоди» , — пише Bellingcat у Twitter.

Про передбачуване отруєння Абрамовича та двох високопосадовців української переговорної групи також повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними газети, зараз вони здорові та їх життю нічого не загрожує. Симптоми нібито включали почервоніння очей, постійні болючі сльозотечі та лущення шкіри на обличчі та руках.

Як повідомляє WSJ, перемовники звинуватили у передбачуваній атаці «противників компромісів» у Москві, які, на їхню думку, хотіли зірвати переговори. Наближене до Абрамовича джерело сказало, що невідомо, хто вчинив передбачуваний напад.

Прессекретар президента Володимира Зеленського сказав журналістам, що він не має інформації про підозри на отруєння.

За словами західних експертів, які вивчили інцидент, важко визначити, чи були симптоми спричинені хімічною чи біологічною зброєю чи якимось електромагнітним випромінюванням.

Журналіст The Guardian Шон Волкер з посиланням на джерело підтвердив інформацію ЗМІ та заявив, що Абрамович на кілька годин втратив зір і перебував на лікуванні в Туреччині.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" і був treated в Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) 28 березня 2022

Раніше народний депутат Рустем Умеров заявив, що з ним усе гаразд і закликав не довіряти неперевіреним джерелам інформації.

"Не читайте до обіду радянських газет" , - написав він.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував виданню НВ інформацію журналістів:

«Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах».

За даними джерел Financial Times, російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив участь Романа Абрамовича у мирних переговорах Росії та України.

До цього The Wall Street Journal писала, що президент Володимир Зеленський попросив американського колегу Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха через його роль як посередника у переговорах.