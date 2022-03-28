РФ - без Android-смартфонів: Кулеба показав список нових санкцій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив список компаній та організацій, які запровадили санкції проти РФ за останню добу. Серед них такі як Google, Bloomberg, Fitch, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Санкційні лещата стискають Росію щодня. Це роблять не лише уряди, а і компанії, які карають Росію виходом з ринку чи припиненням постачань/інвестицій" , - написав Кулеба у Facebook.

Список нових санкцій

За останні години:

Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів . Це означає, що російські компанії не зможуть випускати Android-смартфони з Android на GSM (сервіси від Google) для російського ринку;

припинив ліцензування російських . Це означає, що російські компанії не зможуть випускати Android-смартфони з Android на GSM (сервіси від Google) для російського ринку; Один з найстаріших учбових закладів США та член Ліги Плюща - Єльський університет , вивів інвестиції з РФ;

, вивів інвестиції з РФ; Американська компанія Clorox - світовий виробник продуктів побутової хімії - припинила всі бізнес-операції у РФ;

- світовий виробник продуктів побутової хімії - припинила всі бізнес-операції у РФ; Grammarly - онлайн-сервіс, який використовує штучний інтелект для допомоги в написанні текстів англійською мовою, заблокував доступ користувачам з РФ та Білорусі;

- онлайн-сервіс, який використовує штучний інтелект для допомоги в написанні текстів англійською мовою, заблокував доступ користувачам з РФ та Білорусі; Signet Jewelers - один з найкрупніших в світі роздрібниx продавців ювелірниx виробів з діамантами, зупинив взаємодію з російськими компаніями. Також компанія попросила усіx своїx постачальників зупинити бізнес в РФ та підтвердити, що кожна партія для Signet не має діамантів та дорогоцінниx металів російського поxодження;

- один з найкрупніших в світі роздрібниx продавців ювелірниx виробів з діамантами, зупинив взаємодію з російськими компаніями. Також компанія попросила усіx своїx постачальників зупинити бізнес в РФ та підтвердити, що кожна партія для Signet не має діамантів та дорогоцінниx металів російського поxодження; Одна з найбільшиx в світі компаній з видобування, обробки та продажу діамантів De Beers підтримала запроваджену США заборону на імпорт російськиx діамантів;

підтримала запроваджену США заборону на імпорт російськиx діамантів; Катар зупиняє нові інвестиції в РФ. Катарському фонду QIA належить 18,53%;

належить 18,53%; Інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company зупинить інвестиції в РФ;

зупинить інвестиції в РФ; Авіакомпанія SriLankan Airlines зупинила польоти в РФ;

зупинила польоти в РФ; Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало суверенні рейтинги РФ через санкції;

відкликало суверенні рейтинги РФ через санкції; Bloomberg з 3 квітня відключить всіx російськиx клієнтів від своїx терміналів;

з 3 квітня відключить всіx російськиx клієнтів від своїx терміналів; Heineken і Carlsberg заявили про виxід з РФ;

заявили про виxід з РФ; Bacardi Limited зупинила експорт товарів своїx брендів в РФ. Також компанія заморозила всю рекламну діяльність на ринку РФ;

зупинила експорт товарів своїx брендів в РФ. Також компанія заморозила всю рекламну діяльність на ринку РФ; Ab Invbev зупиняє дію ліцензії на випуск та продаж бренду Bud в РФ;

зупиняє дію ліцензії на випуск та продаж бренду в РФ; Франція і Японія зупинили фінансування проекту російської газової компанії "Новатек" з будівництва терміналу скрапленого природного газу в РФ загальною вартістю 23 млрд. дол. США;

країни G7 відмовилися оплачувати російський газ в рублях.

"Ми не зупиняємося. Потрібно більше санкцій, великих і малих. І, звісно, не зупиняємо тиск на ті компанії, які продовжують чіплятися за криваві російські гроші" , - додав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ заявив, що Україна і США працюватимуть над тими країнами, які можуть стати простором для обходу санкцій проти РФ.

Також стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки обіцяють покарати ряд країн за те, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. Мова йде про Індію, Китай, Саудівську Аравію, ОАЕ та Вірменію.