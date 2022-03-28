У Ердогана назвали час та місце зустрічі переговорів України та РФ

У президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ, яка завтра має відбутися в Стамбулі. Там заявили, що сторони почнуть перемовини о 10:30 (за київським часом), пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформує CNN Turk, делегації зустрінуться в президентському офісі "Долмабахче".

"Переговори делегацій пройде завтра вранці о 10:30 у президентському офісі "Долмабахче". Зустріч буде закрито для преси" , - зазначили у канцелярії Ердогана.

Раніше українська сторона повідомила, що переговори мають початися у вівторок 29 березня з 10 ранку. За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.