Зеленський обговорив з Драґі та Шольцем кроки протидії агресії РФ
Президент Володимир Зеленський провів розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем’єром Італії Маріо Драґі, повідомляє Європейська правда.
Під час розмови з обома лідерами обговорювався хід протидії російській агресії проти України.
"Обговорив з федеральним канцлером Олафом Шольцем перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина. Тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися", - написав Зеленський у Twitter.
Під час розмови з Драгі Зеленський відзначив готовність Італії долучитися до створення системи без пекових гарантій для України.
"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії долучитися до створення системи безпекових гарантій для України", - написав український президент.