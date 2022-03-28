Зеленський обговорив з Драґі та Шольцем кроки протидії агресії РФ

Президент Володимир Зеленський провів розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем’єром Італії Маріо Драґі, повідомляє Європейська правда.

Під час розмови з обома лідерами обговорювався хід протидії російській агресії проти України.

"Обговорив з федеральним канцлером Олафом Шольцем перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина. Тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися" , - написав Зеленський у Twitter﻿.

Під час розмови з Драгі Зеленський відзначив готовність Італії долучитися до створення системи без пекових гарантій для України.