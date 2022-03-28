Бізнеси SCM поповнили держбюджет на 86,5 млрд гривень

Бізнеси SCM поповнили держбюджет на 86,5 млрд гривень

Бізнеси SCM направили 86,5 млрд грн податків та зборів до бюджетів України всіх рівнів за 2021 рік. Це на 76% більше, ніж у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба компанії, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

У тому числі, за 2021 рік до центрального бюджету України було направлено 73,3 мільярда гривень податків (на 84% більше, ніж за 2020 рік). Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 42% і становили 13,1 мільярда гривень. Інвестиції в модернізацію та основні фонди зросли на 75% – до 44,8 мільярда гривень у порівнянні з 2020 роком.

Фінансування соціальних програм становило 13,2 мільярда гривень. З них найбільшими статтями стали охорона навколишнього середовища – майже 8 мільярдів гривень, та безпека праці – майже 3,5 мільярда.

Українські бізнеси SCM у 2021 році направили рекордну суму податків за свою більш ніж 20-річну історію. 86 млрд грн. Разом з капітальними інвестиціями та соціальними інвестиціями SCM наш внесок у розвиток України минулого року перевищив 140 млрд грн.

SCM – міжнародна інвестиційна компанія, представлена у 7 країнах Європи та Північної Америки. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах.

У портфель SCM входять "Метінвест", ДТЕК, ПУМБ, "Укртелеком", "Медіагрупа Україна", UMG Investments, "Лемтранс", ЕСТА, HarvEast, АСКА, АСКА-Життя та інші. Усього понад 500 компаній та підприємств, на яких працюють близько 200 тисяч осіб.

Кінцевим бенефіціаром SCM є підприємець Рінат Ахметов.

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