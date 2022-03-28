Бізнеси SCM поповнили держбюджет на 86,5 млрд гривень

Бізнеси SCM направили 86,5 млрд грн податків та зборів до бюджетів України всіх рівнів за 2021 рік. Це на 76% більше, ніж у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба компанії, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

У тому числі, за 2021 рік до центрального бюджету України було направлено 73,3 мільярда гривень податків (на 84% більше, ніж за 2020 рік). Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 42% і становили 13,1 мільярда гривень. Інвестиції в модернізацію та основні фонди зросли на 75% – до 44,8 мільярда гривень у порівнянні з 2020 роком.

Фінансування соціальних програм становило 13,2 мільярда гривень. З них найбільшими статтями стали охорона навколишнього середовища – майже 8 мільярдів гривень, та безпека праці – майже 3,5 мільярда.

Українські бізнеси SCM у 2021 році направили рекордну суму податків за свою більш ніж 20-річну історію. 86 млрд грн. Разом з капітальними інвестиціями та соціальними інвестиціями SCM наш внесок у розвиток України минулого року перевищив 140 млрд грн.

SCM – міжнародна інвестиційна компанія, представлена у 7 країнах Європи та Північної Америки. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах.

У портфель SCM входять "Метінвест", ДТЕК, ПУМБ, "Укртелеком", "Медіагрупа Україна", UMG Investments, "Лемтранс", ЕСТА, HarvEast, АСКА, АСКА-Життя та інші. Усього понад 500 компаній та підприємств, на яких працюють близько 200 тисяч осіб.

Кінцевим бенефіціаром SCM є підприємець Рінат Ахметов.