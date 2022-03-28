Гетьманцев розповів про джерела поповнення держбюджету

Після початку війни в Україні влада ухвалила рішення про те, що економіка має працювати і бізнесу потрібно сплачувати податки. Тому податкове навантаження майже одразу ж мінімізували, а різницю у держбюджеті буде компенсовано за рахунок допомоги іноземних партнерів. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев в інтерв'ю Delo.ua, повідомляє UBR.

"Звичайно, податкові платежі у нас зменшуються. Але говорити при цьому про бюджетні провали ми не можемо, адже порівнювати можна лише порівняні параметри. Економіка мирного часу та економіка військового – дві різні економіки" , – каже нардеп.

При цьому він прогнозує, що податкова перевиконає розпис надходжень на березень навіть за умов війни.

Гетьманцев нагадав, що Рада та уряд ухвалили низку рішень, які допоможуть бізнесу сплачувати податки. Серед них – добровільна сплата єдиного податку на суму 2% від обороту, скасування земельного та екологічного податку, податку на нерухомість для низки компаній та розширення програми "5-7-9".

"Насправді, зараз податковий тиск на бізнес знизився до мінімуму. Та й взагалі, він на даний момент вже досить умовний. Мета цих змін - економіка, яка працює навіть тоді, коли в країні війна" , - наголосив Гетьманцев.

Крім того, було запущено програму безкоштовної евакуації підприємств із зони бойових дій. Станом на 27 березня вдалося перевезти майже 90 компаній.