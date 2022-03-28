CNN: Байден запропонував бюджет, що включає мільярди на боротьбу з РФ

Президент США Джо Байден вніс пропозицію про бюджет на 2023 рік, що включає збільшення фінансування безпеки як усередині країни, так і за кордоном, повідомляє Європейська правда.

Як передає CNN, пропонований бюджет включає $6,9 мільярда на Європейську ініціативу стримування та НАТО, а також на "протидію російській агресії для підтримки України". Байден збирається розповісти про свою пропозицію щодо бюджету пізніше у понеділок.

"У бюджеті передбачено $682 мільйони для України, що на $219 мільйонів більше, ніж у 2021 році, щоб продовжувати протидіяти російському шкідливому впливу та задовольняти потреби, пов’язані з безпекою, енергетикою, питаннями кібербезпеки, дезінформацією, макроекономічною стабілізацією та стійкість громадянського суспільства" , - йдеться у проєкті.

Щоб залучити інвестиції та скоротити дефіцит, бюджет передбачає новий "мінімальний податок на мільярдерів", який включає не тільки мільярдерів і застосовується до всіх, хто має більше ніж $100 мільйонів, і який забезпечить виплату найбагатшими 0,01% домогосподарств не менше "20 % від загального доходу як федерального прибуткового податку".

Він також збільшує ставку, яку корпорації сплачують із прибутку, і містить "додаткові заходи, які гарантують, що транснаціональні корпорації, які працюють у Сполучених Штатах, не можуть використовувати податкові притулки для зниження глобального мінімального податку".

Чиновники кажуть, що оцінки інфляції, відображені у бюджеті, були встановлені у листопаді — до вторгнення Путіна в Україну, що спричинило напругу в економіці та повсюдне підвищення цін.

У своїй заяві Байден сказав, що бюджет "включає історичне скорочення дефіциту, історичні інвестиції в нашу безпеку вдома і за кордоном, а також безпрецедентну прихильність до побудови економіки, в якій у кожного є шанс досягти успіху".