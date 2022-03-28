Лавров анонсував візові обмеження для "недружніх країн"

Російська влада готує заходи щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють "недружні дії" проти РФ. Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, повідомляє Корреспондент.

"Додатково зараз розробляється проєкт наказу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в'їзд на територію Росії" , - цитує Інтерфакс заяву Лаврова.

Він зазначив, що в рамках відповіді на недружні дії низки іноземних держав 15 березня вже було ухвалено поправки до законодавства, що передбачають можливість застосування заходів обмежувального характеру щодо будь-яких іноземних громадян, а також осіб без громадянства. Раніше такі заходи могли вживатися лише щодо громадян США.

Лавров вважає, що такий крок дозволить розширити "інструментарій дії" на кілька категорій іноземних громадян.