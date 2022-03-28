ЄК закликала позбавити "золотих паспортів" підсанкційних осіб РФ та Білорусі

Єврокомісія зробила заяву, в якій закликала відкликати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян Росії та Білорусі, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що завдяки схемам надання громадянства, деякі країни ЄС отримували значні інвестиції.

"Деякі громадяни Росії чи Білорусі, які підпадають під санкції або надають значну підтримку війні в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, включаючи вільний проїзд у межах Шенгенської зони, в рамках цих програм" , - цитує Le Figaro заяву ЄК.

Також відомо, що всі розкриті Комісією схеми надання громадянства іноземцям в обмін на інвестиції були або зупинені, або призупинені.