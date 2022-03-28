Fitch через санкції відкликало рейтинги Росії

Авторитетне міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги Росії у зв'язку із запровадженням санкцій. Про це йдеться на сайті агенції, повідомляє Корреспондент.

"Fitch Ratings відкликає рейтинги Росії. Дії здійснюються з причин, пов'язаних з санкціями" , - інформує агентство.

Згідно з четвертим пакетом санкцій ЄС проти Росії, з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів.

Раніше Fitch Ratings анулювало рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.

Рейтинги дефолту емітента РФ в іноземній та місцевій валютах до їхнього відкликання перебували на рівні С.

Також Fitch Group вирішила призупинити свою комерційну діяльність у Росії. Призупинення стосується кредитних рейтингів та інших послуг.