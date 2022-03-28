Зеленський обговорив із Джонсоном оборону та посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном оборонну співпрацю між країнами та посилення санкції проти РФ, повідомляє Новое время.

"Підтримую постійний зв'язок з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном" , - написав він у Twitter.

Зеленський розповів Джонсону про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах та поділився інформацією про перебіг мирних переговорів.