Зеленський обговорив із Джонсоном оборону та посилення санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном оборонну співпрацю між країнами та посилення санкції проти РФ, повідомляє Новое время.
"Підтримую постійний зв'язок з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном", - написав він у Twitter.
Зеленський розповів Джонсону про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах та поділився інформацією про перебіг мирних переговорів.
"Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України та Великобританії", - додав Зеленський.