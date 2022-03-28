Bloomberg: експорт нафти з РФ скоротився на чверть

За тиждень з 17 по 23 березня експорт нафти з Росії скоротився на 26,4%. Про це у понеділок, 28 березня, пише американське видання Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

За даними видання, середньодобові постачання в країні впали приблизно до 3,63 мільйона барелів на день.

"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну" , - йдеться у повідомленні.

Bloomberg зазначає, що заборону на імпорт російської нафти запровадили лише США та Великобританія, але багато покупців країни влаштували добровільний бойкот у відповідь на війну. За даними ЗМІ, зараз близько 70% російської нафти, що поставляється на експорт, важко знаходить покупців.