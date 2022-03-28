Глава ГУР: розвідці відомі плани РФ на два місяці

Голова ГУР Кирило Буданов розкрив плани Росії у війні проти України на найближчі два місяці, повідомляє Корреспондент.

Буданов вважає, що плани країни-агресора зазнають невдачі, так само як і маніакальне бажання РФ взяти Київ у перші дні війни.

"Після того, як російське командування усвідомило неможливість виконання цього завдання, вони створили план дій на найближчі 60 днів. Вони склали план під назвою Д плюс 30 і Д плюс 60. Але оскільки ми бачимо кроки і бачимо, що вони роблять, ми сподіваємося, що можемо сказати, що Д плюс 60 також не буде успішним. Ми віримо в це. Ми бачимо, що план плюс 60 провалиться" , – сказал Буданов в інтерв'ю газеті Coffie or Die.

Раніше сьогодні Буданов заявив, що корабель РФ у Бердянську вдалося знищити за допомогою російських агентів.