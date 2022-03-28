У Міненерго підрахували збитки української енергетики

Збитки енергетичної галузі через повномасштабну війну Росії в Україні вже досягли двох мільярдів доларів. Про це розповів Міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Економічній правді, повідомляє Корреспондент.

"Ми робимо це (підрахунок збитків – ред.) щодня, є відповідний механізм. Збитки оцінюються у два мільярди доларів" , - сказав він.

За його словами, в даному випадку, крім вартості пошкодженого або втраченого активу, враховується і обсяг електроенергії, який міг бути вироблений у звичайних умовах.

Галущенко додав, що наразі втрачено контроль над Луганською ТЕС ДТЕК, повністю розбито Охтирську ТЕЦ, обстріляно Трипільську ТЕС ПАТ Центренерго та Чернігівську ТЕЦ.

Крім того, на окупованій російськими загарбниками ЗАЕС з 4 березня із шести блоків працює лише два.