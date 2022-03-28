ДСНС: у Луцьку продовжують гасити пожежу після недільних обстрілів

У Луцьку триває гасіння пожежі, яка сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального внаслідок обстрілу 27 березня. Про це йдеться у заяві ДСНС.﻿, повідомляє Українська правда.

Як зазначають рятувальники в понеділок о 08:12, пожежу вдалося локалізувати, зараз триває ліквідація.

Раніше повідомлялося, що російська ракета, яка ввечері 27 березня була випущена Луцьком з Білорусі, потрапила в нафтобазу на околиці міста, вибухнув один резервуар.