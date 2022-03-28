ГІЯРУ: у Харкові знову обстріляли ядерну установку

Російські загарбники вкотре обстріляли у Харкові ядерну установку Джерело нейтронів. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання у понеділок, 28 березня, повідомляє Корреспондент.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) сьогодні приблизно о 14:00 ЯПУ Джерело нейтронів вкотре потрапило під обстріл. У результаті чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ нейтронів), зазнали серйозних ушкоджень» , – йдеться в заяві .

Зазначається, що Джерело нейтронів, як будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Продовження її бомбардування або обстрілів можуть призвести до тяжких наслідків забруднення прилеглих територій.

Російські військові вже не вперше обстрілюють ядерну установку у Харкові. Так, вперше про її обстріл повідомлялося 6 березня – із реактивних систем залпового вогню Град. А востаннє обстріл було здійснено 26 березня.