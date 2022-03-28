Україна починає експортувати електроенергію до Польщі
Україна відновлює добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу. Про це йдеться у заяві "Укренерго", повідомляє Європейська правда.
Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.
Наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів. Така умова була передбачена Угодою між "Укренерго" та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.
Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини).
"Початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E cкладає до 2 тисяч МВт та матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів доларів на рік. Водночас для європейських країн українська електроенергія, 70% якої вже зараз складається з низьковуглецевих джерел, відкриває широкі можливості для заміщення російського газу", - пояснили в "Укренерго".