Україна починає експортувати електроенергію до Польщі

Україна відновлює добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу.﻿ Про це йдеться у заяві "Укренерго", повідомляє Європейська правда.

Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів. Така умова була передбачена Угодою між "Укренерго" та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.

Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини).