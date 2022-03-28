The Times: Абрамович передав Путіну записку від Зеленського

Російський мільярдер Роман Абрамович передав диктатору Володимиру Путіну рукописну записку від президента України Володимира Зеленського з умовами миру. Про це пише The Times, посилаючись на свої джерела, повідомляє Новое время.

За інформацією співрозмовників видання, коли Путіну вручили рукописну записку від українського президента з умовами миру, той розлютився.

"Передайте йому, що я їх знищу" , - відповів російський диктатор.

Видання також уточнює, що Путін не йде на мирне врегулювання ситуації, оскільки його стримує злість від невдач на війні в Україні та ненависть до Зеленського.