ОВА: оккупанты снова обстреляли нефтебазу под Ровно

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що противник знову завдав удару по одній з нафтобаз на Рівненщині, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Коваль розповів, що на місце виїхали співробітники ДСНС та хімічна лабораторія. Станом на 21:20 в області оголошено повітряну тривогу, мешканців просять перейти в безпечне місце та чекати на офіційні дані.

Увечері 28 березня мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що пожежу на нафтобазі, яка почалася внаслідок російського удару, вдалося загасити. Пізніше в ДСНС уточнили, що пожежу було локалізовано вранці в понеділок, ліквідація триває.

26 березня на Рівненщині двічі лунала повітряна тривога. Під час першої українські захисники збили російський дрон, під час другої ракети окупантів влучили в нафтобазу в місті Дубно. У ніч на 27 березня пожежу було локалізовано.

За словами Коваля, нафтобаза в Дубні повністю зруйнована внаслідок російського удару, ніхто не постраждав.