Європейський банк закриває свої офіси в Москві та Мінську
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську. Про це йдеться на офіційному сайті ЄБРР, повідомляє УНІАН.
"ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим результатом дій Російської Федерації за допомогою Білорусі", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що ЄБРР продовжує активно підтримувати Україну.
"Ми продовжуємо пропонувати нашу непохитну підтримку Україні і вже узгодили початковий пакет у 2 мільярди євро для України та інших країн, які постраждали від війни", - підкреслили в установі.
Нагадаємо, економісти Інституту міжнародних фінансів вважають, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України зведе нанівець 15 років економічного зростання РФ.