ГУР: Укроборонпром переносить заводи з території України

Станом на 28 квітня Укроборонпром продовжує переносити свої підприємств на безпечні території, а документообіг завдяки Microsoft ведеться поза межами України.﻿﻿ Про це поінформувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Українська правда.

Держконцерн констатує, що підприємства Укроборонпрому виконують щоденний графік виробництва та ремонту військової техніки, погоджений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на 100 відсотків щодня.

Крім того, кожного дня Укроборонпром передає українській армії необхідну військову техніку.

"З міркувань безпеки ми навмисне не говоримо скільки та якої саме, однак виробництво, можернізація та її ремонт здійснюються цілодобово. Підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган" а також зенітно-ракетний комплекс "Оса" , - йдеться у відеозвернені пресслужби держпідприємства.

Крім того, Укроборонпром з перших днів війни здійснює перенесення своїх підприємств на безпечні територію.