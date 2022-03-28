Байден заявив, що не має наміру відмовлятися від своїх слів про Путіна

За словами президента США Джо Байдена, його заява про те, що російський диктатор Володимир Путін не може залишатися при владі, не були зміною офіційного курсу Вашингтона, повідомляє Новое время.

Байден сказав, що не відмовляється від своїх слів і не має наміру за них вибачатися. Водночас, за його словами, він не оголошував про зміну політики США, а «виражав праведний гнів поведінкою та діями Путіна».

«Я не говорив про зміну курсу. І я думаю, ви знаєте: якщо він продовжить цей курс, він стане ізгоєм у всьому світі, і хто знає, що станеться в країні з погляду підтримки» , - додав глава Білого дому.

Президент США не вважає, що його заяви можуть призвести до ескалації повномасштабної війни проти України.

«Мені байдуже, що він думає. Він збирається робити те, що збирається» , — відповів Байден на запитання, чи хвилює його, що Путін розцінить таку заяву як ескалаційну.

Під час виступу у Варшаві 26 березня Байден емоційно заявив, що «ця людина [Путін] не може залишатися при владі». Перед цим він спілкувався з українськими біженцями, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Пізніше у Білому домі заявили: Байден мав на увазі, що Путіну не можна дозволити «володіти владою над сусідами чи регіоном», а про зміну режиму в Росії не йшлося. Також в адміністрації американського президента заявили, що цих слів не було у тексті його виступу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також сказав, що Вашингтон не має стратегії зміни режиму в Росії.