Кулеба озвучив свої очікування від переговорів у Стамбулі

Українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

Кулеба заявив, питання проведення в Україні референдуму не буде обговорюватися, тому шо це внутрішня справа України: "Ми самі будемо вирішувати, який референдум проводити чи не проводити, це не предмет переговорів".

"Президент України завжди орієнтується на позицію людей, позицію українців. Ми за цей місяць пройшли великий шлях національного єднання. Я виключаю ситуацію, коли влада зробить щось всупереч волі народу" , - додав він.

Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.

"Ми з цікавістю чекаємо на розмову двох делегацій, щоб побачити, чи росіяни приїдуть на ці переговори з готовністю реально про щось домовлятися, чи просто повторювати свої вимоги, які лунали з самого початку. Якщо ми побачимо, що настрій змінився, і вони готові до серйозної, предметної розмови та збалансованих домовленостей, тоді справа піде вперед. Якщо це буде знову повторення їхніх пропагандистських штампів за зачиненими дверима, тоді роз’їдуться так само, як з’їхалися" , - зазначив він.

Кулеба звернув увагу, що протягом цього місяця публічна позиція РФ поступово змінювалася з планів захопити ключові міста України за кілька днів до пояснень, що воєнні дії обмежені метою захоплення Донецької та Луганської областей.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у переговорному процесі з Росією готова обговорювати "гарантії безпеки та нейтралітет".

Він також зазначив, що референдум неможливий, коли є присутність військ, тобто Росія спочатку має вивести свої формування з території України.

Зеленський також заявляв, що будь-які компроміси, узгоджені з Росією щодо припинення війни, мають бути проголосовані на референдумі.