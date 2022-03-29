ЄБРР закриває офіси у РФ та Білорусі

Організація виділить 2 млрд євро Україні та іншим країнам, які приймають біженців, повідомляє Сьогодні.

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закр﻿﻿иття своїх представництв у Москві та Мінську. Крім того, організація нагадала про перший узгоджений пакет допомоги Україні та країнам, які приймають біженців, йдеться в повідомленні банку.

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"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій, вчинених Російською Федерацією за допомогою Білорусі" , — зазначили в банку.

В ЄБРР також заявили про "непохитну підтримку України" і нагадали про перший узгоджений пакет допомоги у 2 млрд євро, який буде направлений як Україні, так і країнам, які приймають українських біженців.

Зеленський дорікнув Заходу за відмову посилити санкції проти РФ

Україна має довгий список того, що необхідно країні у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

"По-перше, потрібно поставити себе на наше місце і діяти на випередження, а не після того, як ситуація ускладниться. Це стосується наших країн-партнерів. Тут йдеться про санкції. Я впевнений, що якби раніше були запроваджені жорсткіші санкції, то повномасштабної російської атаки не сталося б" , – сказав президент.

За словами президента, на сьогодні не відпрацьовані санкції щодо від'єднання банківської системи від SWIFT, а також не відключено ще багато банків.