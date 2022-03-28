ООН розгляне можливість гуманітарного перемир'я в Україні

Організація об'єднаних націй (ООН) може ініціювати укладання угод про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ. Про це заявила пресслужба ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш доручив своєму заступнику з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу негайно обговорити зі сторонами, залученими до війни в Україні, можливість укладання угод про гуманітарне перемир'я та питання їх практичної реалізації" , - йдеться у заяві, опублікованій у понеділок.

Виступаючи цього ж дня перед журналістами Гутерріш повідомив, що війна в Україні призвела до "безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів людей, переважно жінок і дітей, систематичного руйнування важливої інфраструктури та стрімкого зростання глобальних цін на продовольство та енергоносії". Тому генсек заявив, що "необхідно покласти цьому (війні – ІФ) кінець."

Гутерріш сподівається, що перемир'я дозволить забезпечити доставку гуманітарної допомоги, а також безпеку мирних жителів.

"Воно (перемир'я – ІФ) врятує життя, запобігатиме стражданням і захистить мирне населення" , – повідомив генсек.

Також Гутерріш наголосив, що рішення "гуманітарної трагедії знаходиться не в гуманітарній, а в політичній площині"