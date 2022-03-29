Фахівці Держспецзв'язку нейтралізували масовану кібератаку на Укртелеком

Фахівці Держспецзв'язку відбили масовану кібератаку на Укртелеком 28 березня. Триває відновлення надання послуг клієнтам, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У Держспецзв'язку зазначили, що 28 березня на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака. Для збереження мережевої бази та продовження надання сервісів Збройним силам України, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури тимчасово був обмежений доступ до послуг приватним особам та бізнес-клієнтам.