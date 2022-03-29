Зеленський: Канада розгляне надання макрофінансової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за розгляд можливості виділення нового пакету макрофінансової допомоги нашій країні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це Зеленський заявив у Twitter.

Також президент України обговорив з Джастіном Трюдо співпрацю України і Канади в галузі оборони і санкційного тиску на Росію. Крім того, Зеленський поінформував прем'єр-міністра Канади про злочини РФ і хід переговорного процесу.