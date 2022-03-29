Кабмін дав банкам гарантії, щоб підтримати бізнес в умовах війни

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Кабмін надав 18,85 млрд грн державних гарантій на портфельній основі, повідомляє УНІАН.

Гарантії надані 17 банкам для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу, заявили у Мінфіні.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 27 березня.

"Рішенням уряду встановлено можливість надання державних гарантій 17 банкам-кредиторам, які пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов'язань по портфелю кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу, і граничний розмір таких гарантій. За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 млрд гривень" , - йдеться в повідомленні.

Зняття обмежень на обсяг держгарантій:

Для забезпечення посівної кампанії в Україні 15 березня були внесені зміни до державного бюджету: у 2022 році знято обмеження на обсяг державних гарантій на портфельній основі, що надаються за рішенням Кабміну.