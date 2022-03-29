США: росіяни можуть відрізати українські війська на Донбасі

Росіяни змінили пріоритети і починають активніше просуватися на схід України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Пентагону в коментарі репортерам.

Чиновник назвав просування російських військ на південний схід від Ізюма "поступовим просуванням" у напрямку Донбасу.

США вважають, що це може бути спроба відрізати українські війська на Сході від решти країни, отримати важелі впливу на майбутні переговори або переорієнтувати свої цілі.

Чиновник заявив:

"Ми не зовсім впевнені, що стоїть за цією зміною пріоритетів. Все, що я можу сказати вам, це те, що ми бачимо".