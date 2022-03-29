FT: Росія вже відмовилася від початкових вимог до України

Росія більше не вимагає «денацифікації» України і готова погодитися на вступ нашої країни до Євросоюзу, якщо вона відмовиться від вступу до НАТО, повідомляє Новое время.

Про це пише The Financial Times з посиланням на анонімні джерела.

За даними видання, можлива угода про припинення бойових дій, яку обговорюють сторони, включає відмову України від членства в НАТО "в обмін на гарантії безпеки та перспективу вступу до ЄС".

При цьому в проєкті документа немає жодної з первинних вимог Росії, — "денацифікації", "демілітаризації" та "правового захисту" російської мови в Україні. Поступки Москви пов'язані з запеклим спротивом українців та невдачами Росії.

При цьому, за інформацією FT, Україна та її західні прихильники налаштовані скептично і побоюються, що російський диктатор може використати переговори як димову завісу, щоб поповнити виснажені ресурси та спланувати новий наступ.

Голова фракції Слуга народу та член української делегації на переговорах Давид Арахамія сказав FT, що сторони близькі до домовленості щодо гарантій безпеки і курсу України в ЄС, але "закликав до стриманості з питань перспектив прориву".

Інше джерело FT, обізнане про переговорний процес, сказало, що Україна стурбована майже щоденною зміною позиції країни-агресора.

Повідомляється, що в рамках обговорюваної угоди Україна також може зобов'язатися «не розробляти ядерну зброю і не розміщувати на своїй території іноземні військові бази», а натомість отримає те, що Арахамія назвав "формулюванням, наближеним до статті 5 НАТО про колективний захист". Гарантами безпеки України можуть стати зокрема Росія, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Китай, Італія, Польща, Ізраїль і Туреччина.

У середині березня FT публікувало матеріал про "попередню мирну угоду", якої нібито досягли Росія та Україна. Тоді радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що видання оприлюднило чернетку із запитами російської сторони.

Україна на переговорах не погодиться на російські ультиматуми і не піде на поступки щодо ключових питань, наголошують представники Офісу президента. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки і своїй територіальній цілісності.

Президент Володимир Зеленський казав, що питання компромісів на переговорах з Росією може бути винесене на всеукраїнський референдум. За словами глави держави, для перемир'я країна-агресор має вивести війська «на компромісні території» (до 24 лютого), після чого сторони вирішуватимуть питання Донбасу.

Новий раунд переговорів між Україною і Росією розпочнеться вранці 29 березня у Стамбулі (Туреччина).