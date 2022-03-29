Вілкул: ЗСУ відкинули окупантів на 40-60 км від Кривого Рогу
Голова військової адміністраії Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що Збройні сили України відкинули російських окупантів від міста на 40−60 км, повідомляє Новое время.
У своєму відеозверненні він зазначив, що ворог не просто зупинений в усіх напрямках, а вже й відкинутий назад від дальніх підступів Кривого Рогу.
"Сьогодні звільнено ще кілька населених пунктів Херсонської області. І окупанти знаходяться за 40 км від міста, а на деяких напрямках — і 60 кілометрів", — додав Вілкул.
За його словами, лінія зіткнення вже не на кордоні з Дніпропетровською областю, а це вже Херсонська область.
Також Вілкул відзначив, що українські захисники проявляють хоробрість і завдають ворогу серйозних збитків, захоплюючи ворожу техніку, яка надалі працюватиме на оборону Кривого Рогу.