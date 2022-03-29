Японія забороняє експорт люксових авто та предметів розкоші до РФ

Японія схвалила заборону експорту люксових автомобілів та інших предметів розкоші до Росії. Заходи пов’язані з економічними санкціями у зв’язку із вторгненням РФ в Україну, повідомляє Новое время.

Кабінет міністрів прем'єр-міністра Фуміо Кісіда переглянув відповідну постанову про введення ембарго 5 квітня, яке також поширюється на ювелірні вироби та витвори мистецтва, пише Kyodo News.

Цей крок спрямований на посилення тиску на олігархів, які надають фінансову підтримку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ми працюватимемо з міжнародною спільнотою, включаючи країни Великої сімки, над запровадженням жорстких санкцій" , — заявив на прес-конференції міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

За даними уряду, автомобілі становлять значну частину поставок до Росії з Японії, які у 2020 році склали 627,8 млрд єн (5 млрд доларів).

Японія запровадила аналогічну заборону на експорт предметів розкоші до Північної Кореї у 2006 році після того, як Пхеньян оголосив про проведення ядерних випробувань. З того часу Японія повністю заборонила імпорт та експорт до країни.

Приєднавшись до Сполучених Штатів та європейських країн, Японія також вирішила позбавити Росію статусу «найбільшого сприяння», який надав Москві найкращі умови торгівлі ключовими продуктами відповідно до правил Світової організації торгівлі.

18 березня Японія вирішила запровадити нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, до списку потрапили офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова та дев'ять організацій.

Загалом під японські санкції за агресію проти України потрапили вже 76 росіян та 12 організацій.