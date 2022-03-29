У Кремлі назвали умову застосування Росією ядерної зброї

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну РФ застосує ядерну зброю лише тоді, коли виникне загроза існуванню країни-агресора, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю PBS Newshour він зазначив, що будь-який результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну – не привід для застосування ядерної зброї.

"В нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко сказано, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і фактично застосовуватимемо ядерну зброю для усунення загрози або існування нашої країни" , - підкреслив Пєсков.

Прессекретар Кремля закликав розділяти ці дві речі – існування Росії та її війну в Україні, уточнивши, що вони не мають нічого спільного.

Разом з тим, додав Пєсков, коли Путін віддавав наказ про повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, "в його заяві була та частина, в якій він попереджав різні держави не втручатися в справи між Україною та Росією" під час війни.

Раніше заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва може піти на застосування ядерної зброї у разі "провокації" НАТО.

Перед цим у Пентагоні попереджали, що Кремль почне загрожувати Заходу ядерною зброєю, коли опір України та санкції послаблять російську армію.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія ніколи не виграє ядерну війну.

27 лютого Росія оголосила про переведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

На думку президента України Володимира Зеленського, Росія усвідомлює катастрофічні наслідки ядерної війни, тому риторика Кремля про можливість застосування сил ядерного стримування є блефом.