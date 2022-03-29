Найбільший в світі виробник підшипників зупиняє роботу в РФ

Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в РФ. Постачання відбувались на заводи КАМАЗ та ГАЗ, повідомляє Новое время.

Про це розповів ексміністр Дмитро Дубілет.

SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

"Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось — про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції" , — повідомив Дубілет.

Підшипники, пояснює він, постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.

За словами Дубілета, фахівці кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1−2 місяці.